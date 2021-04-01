Sakarya caddesi günlük ticaretin huzur merkezi olacak

Diyarbakır'ın günlük ticarette kalbi olarak kabul edilen Sakarya Caddesi'nde Bağlar Belediyesi ve esnafların talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları tamamlandı,caddenin huzurlu ve güvenli bir ticaret alanı haline gelmesi için planlama çalışmalarına başlandı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önce caddeyi ziyaret ederek tamamlanan restorasyonun son durumunu inceledi, ardından da makamında kabul ettiği esnaf temsilcileriyle bundan sonraki süreci ve alınacak kararları istişare etti. Esnaf temsilcileri, uzun yıllardır bunun mücadelesini verdiklerine işaret ederek hayata geçirilen projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

CADDENİN GÜVENLİĞİ İÇİN YÖNETMELİK

Toplantıda bundan sonraki süreç için önemli kararlar alındı. Esnaf temsilcileri tarafından kurulan dernek, Bağlar Belediyesi ve emniyet ile koordineli çalışarak caddenin huzur ve güvenliğini sağlayacak.

Yaklaşık 500 esnafın yer aldığı caddenin güvenliğini sağlamak üzere belediye ve esnaf derneği tarafından yönetmelik hazırlanacak. Çarşının huzurunu bozacak eylem ve davranışlar yasaklanarak kurallara uymayanlara ceza verilecek. Bunun için esnaflardan taahhütname alınacak.

Esnaflar arasında mesafe çizgileri çizilerek Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülmesi halinde cadde trafiğe kapatılacak.

CADDENİN HUZURU ORTAK GÜVENLİKLE SAĞLANACAK

Bayram ve önemli günlerde belediye tarafından önlemler alınarak kontroller gerçekleştirilecek, pandemi nedeniyle mesafe,temizlik ve maske gibi kurallar sıklıkla uygulanacak.

Esnaf derneği tarafından özel güvenlik oluşturularak zabıta ve emniyet güçleriyle beraber caddenin huzuru sağlanacak.

Cadde 5 bölgeye ayrılarak her bir bölgenin düzeni 47 kişiden oluşan dernek üyeleri tarafından sağlanacak. Belirlenen mesafenin dışına eşya bırakılmayacak,seyyar satıcılık yasaklanacak ve işportacılığa izin verilmeyecek.

"GURUR DUYULAN BİR MERKEZ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Sakarya Caddesi'nin huzurlu ve güvenli bir alışveriş merkezi haline gelmesi için iki yıldır gayret ortaya koyduklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, uzun yılların hayali olan restorasyonun başarıyla tamamlandığını ve caddenin modern bir alt yapıya kavuştuğuna vurgu yaparak,"Bundan sonra hep beraber oluşturacağımız düzenle burayı kentimizin gurur duyacağı bir ticaret yuvası haline getireceğiz." şeklinde konuştu.