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Giriş Tarihi: 1.4.2021 12:18 Son Güncelleme: 1.4.2021 12:18

’da bir kişi pitbulla çocuk parkına girdi

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Sakarya’da bir kişi pitbulla çocuk parkına girdi

’nın Adapazarı İlçesi’nde bir kişi pitbulla çocuk parkına girdi. Bununla sınırlı kalmayan şahıs çocukların köpeğiyle oynamasına izin verdi. Kırkkale’de yaşanan pitbull saldırısı sıcaklığını koruduğu anlarda yaşanan olay tepkiye neden oldu.

Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde bir kişi pitbulla çocuk parkına girdi. Bununla sınırlı kalmayan şahıs çocukların köpeğiyle oynamasına izin verdi. Kırkkale'de yaşanan pitbull saldırısı sıcaklığını koruduğu anlarda yaşanan olay tepkiye neden oldu.

Adapazarı'ndaki bir çocuk parkına sahiplenmesi ve beslemesi yasak olmasına rağmen pitbulla gelen bir kişi köpeğiyle parka girdi. Çocuk parkına pitbull ile giren şahıs köpeğinin çocuklarla oynamasına da izin verdi. Tehlikeden habersiz çocuklar köpeği severken, o anları görenlerin aklına Kırıkkale'deki pitbull saldırı geldi.

Kırkkale'de 8 yaşındaki Nimet Savaş pitbull saldırısını sırasında bacağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, köpeğin sahibi olduğu belirlenen O.K.Y.'yi gözaltına almıştı. Sahiplenmesi yasak olan Pitbull'un çocuk parkında oynatılmasıyla ilgili olarak Sakarya polisi inceleme başlattı.

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Sakarya’da bir kişi pitbulla çocuk parkına girdi
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