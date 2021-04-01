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Giriş Tarihi: 1.4.2021 17:20

Salgın yasak dinlemediler! Parti yaparken basıldılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Salgın yasak dinlemediler! Parti yaparken basıldılar

’un risk haritasında kırmızı kategoriye yükselmesinin ardından ilçe genelinde Koronavirüs denetimlerine hız veren Silivri Polisi, akşam saatlerinde bir iş yerine baskın düzenledi. Adeta diskoyu andıran iş yerinde parti yaptığı tespit edilen 13 kişiye toplamda 11 bin 700 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu iş yeri ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

İstanbul'un risk haritasında 'yüksek riskli" kategoriden "çok yüksek riskli" kategoriye yükselmesinin ardından ilçe genelinde denetimlerini hızlandıran Silivri Polisi, parti yapıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenledi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen baskında, sosyal mesafe kuralına uymayarak alkollü ve müzikli eğlence yaptığı tespit edilen 13 kişiye, 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci Maddesi gereğince toplamda 11 bin 700 lira ceza kesildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Öte yandan adresteki denetimlerini sürdüren ekipler, yoğun sigara içildiği ve alkol servisi yapıldığı tespit edilen iş yerinin Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TAPDK) belgesinin bulunmadığını tespit etti. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Silivri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerini mühürleyerek faaliyetlerine son verdi.

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Salgın yasak dinlemediler! Parti yaparken basıldılar
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