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Giriş Tarihi: 1.4.2021 21:47

'da avukata 'hap' cezası

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun'da avukata 'hap' cezası

'da aracında yapılan aramada çantasında 3 bin 526 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen avukat ile yanında bulunan şahıs yargılandıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları C.A. ve Samsun Barosu avukatlarından E.A.A.'yı yaptıkları takip sonucu İstanbul dönüşünde Samsun girişinde yakaladı. Araçta yapılan aramada avukat E.A.A.'ya ait çanta içinde 3 bin 526 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan avukat E.A.A. ve yanında bulunan C.A. 9 Aralık 2020 günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avukat ve yanındaki şahıs hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen avukat E.A.A. ve yanında bulunan C.A. mahkemece "iştirak halinde uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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Samsun'da avukata 'hap' cezası
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