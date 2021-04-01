Son Dakika: Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! 5 ölü, 1 yaralı!

Buradaki müdahalelere rağmen yaralılardan Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ile Ahmet Gün hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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