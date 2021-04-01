Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Giriş Tarihi: 1.4.2021 22:01

'da korkunç ! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İHA
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

- yolunda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Krkunç kaza, Şanlıurfa-Akçakale yolunun eski havaalanı mevkisinde meydana geldi. Mustafa B. (33) idaresindeki 07 VL 582 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Memet D. yönetimindeki 63 E 5963 plakalı kamyon çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Mustafa ile Ayşegül (22) Hava (8) Mehmet (32) Emir (3) ve Mustafa B. (5) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA