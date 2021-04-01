Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun eski havaalanı civarında meydana geldi. İddiaya göre yolda dönüş yapmaya çalışan otomobil, seyir halindeki kamyonla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Dün gece de aynı yolda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi ölmüş, 1 kişide yaralanmıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.