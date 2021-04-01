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Giriş Tarihi: 1.4.2021 20:09

’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 kişi yaralandı

- karayolunda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun eski havaalanı civarında meydana geldi. İddiaya göre yolda dönüş yapmaya çalışan otomobil, seyir halindeki kamyonla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Dün gece de aynı yolda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi ölmüş, 1 kişide yaralanmıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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