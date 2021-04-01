Savunma Sanayi Başkanlığına bağlıyız diyerek şirketleri dolandırdılar

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren şirketlerin dolandırıldığı yönünde ihbar düştü.





Ekipler, TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü üzerinde yoğunlaşarak teknik ve fiziki takibe aldı. Şirket, merkezi olarak da yüksek güvenlikli eski büyükelçilik binası kiraladı.





Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı çizen şirket, böylelikle güven kazandı. Şirketlerle görüşme gerçekleştiren çalışanlar, Savunma Sanayi Başkanlığın bağlı bir kuruluş olduklarını kendileri ile iş birliği yapmamaları durumunda savunma sanayi alanında iş yapamayacakları yönünde tehditte bulundu.

Şirketin başka bir yönteminde ise, savunma sanayi alanında ihale kazanan şirketler ile temasa geçerek kendilerine de pay verilmesini istedi. Şirketlerin kabul etmemeleri durumunda devlet büyükleriyle temaslarının olduğunu ve ihaleyi iptal ettireceklerini söylendi. Şirketin uyguladığı bu yöntemlerle 5 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi. Sosyal medya hesaplarından devletin önemli kademelerinde görev alan kişilerle çekilmiş fotoğraflar paylaşıldığı görüldü.





Mali Şube Ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü merkezine gelerek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Mesut Alver'in aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Merkezde yapılan aramalarda çok sayıda aır soft silah, dinleme cihazı ve sinyal kesici jammer ele geçirildi. Yüksek güvenlikli binanın duvarında "Bu tesiste NATO ve milli gizlilik dereceli projeler nedeniyle ses ve görüntü kaydı yapılmamaktadır" yazısı dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete getirildi.