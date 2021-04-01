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Giriş Tarihi: 1.4.2021 07:19 Son Güncelleme: 1.4.2021 07:19

sonuçları belli oldu! ile 31 Mart çekiliş sonuçları -

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 31 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile işbirliğinde Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri - ortak canlı yayınında çekilişi yapılarak çılgın tutarda ikramiye sunulan MPİ sonuçları bugün kazandıran numaralarla şans oyunu severlere açıklandı. Peş peşe gelen devirlerle MPİ tarihinin en yüksek tutarı olan 133 Milyon TL’yi kazanmak isteyen şans oyunu severler üzerinden ve MPİ bayilerinin yolunu tutarak doldurdukları kuponlara çılgın büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek amacıyla sonuçları açıklandı mı? şeklindeki soruyla araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 31 Mart çekiliş sonuçları ve ekranı detayları.

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta 3 gün, MP TV ile Youtube canlı yayınında şans oyunu severler için belirleniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığının en popüler şans oyunları arasında yer alan Çılgın Sayısal Loto'nun bugünkü kazandıran numaralarını doğru tahmin etmek ve 133 Milyon Türk Lirası gibi çılgın büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 31 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (31 MART 2021)

Milli Piyango Online ile 31 Mart MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 31 Mart Sayısal Loto sonuçları: 88 - 3 - 59 - 83 - 1 - 84 + 37 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 31 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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