Serik'i dolu vurdu!

Serik'e bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde saat 13.30 sıralarında dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren yağış nedeniyle bölgedeki otellerin golf ve futbol sahaları beyaza bürüdü. Yerde dolu birikintileri oluştu. Yağış bölgede herhangi bir zarara yol açmadı. Yağışa golf sahasında yakalananlar ise bir süre ara vermek zorunda kaldı.