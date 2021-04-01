Sevdiği kız verilmeyince önce kızın dedesini sonra kendini yaraladı!

Konya merkez Karatay ilçesinde meydana gelen olayda 10 gün önce ailesi ile birlikte sevdiği kızı istemeye giden Mehmet Öztürk, ailenin olumsuz cevap vermesini hazmedemeyip aileyi tehdit etmeye başladı. Dün akşam sevdiği kızın kapısına dayanan Öztürk, yine tehditler savurduktan sonra eve doğru tabanca ile ateş edip olay yerinden kaçtı.

ÖNCE KIZIN DEDESİNİ VURDU SONRA KENDİ YARALANDI

Bugün tekrar kızın ailesinin evine giden Mehmet Öztürk, çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile kızın dedesi Osman Güler'i sol ayak bileğinden vurdu. Öztürk, daha sonra çıkan arbede esnasında tabancanın ateş alması sonucu kendisi de sağ baldır kısmından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen her iki yaralı da ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.