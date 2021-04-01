Siğil ameliyatına giren polis hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta siğil ameliyatı olmak için gittiği estetik cerrahi merkezinde operasyon sırasında fenalaşan polis memuru 30 yaşındaki Vedat Tuğrul, hayatını kaybetti. Olay, Levent'te bulunan bir estetik cerrahi hastanesinde meydana geldi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli Tuğrul, genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için hastanenin dermatoloji servisine gitti. Ameliyata alınan Tuğrul, işlem esnasında fenalaştı. Doktorlar, fenalaşan polisi Bakırköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Tuğrul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Tuğrul'un ölümünün ardından hastaneye gelen polis ekipleri, durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi. Savcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda, Tuğrul'un ölümünde doktor hatası olup olmadığının anlaşılması için soruşturma başlatıldı. Tuğrul'un cenazesi, ailesinin yaşadığı Muş'a gönderildi.