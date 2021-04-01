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Giriş Tarihi: 1.4.2021 13:41

Sinema salonlarının açılış tarihi 12 Mayıs’a ertelendi

MİHRİBAN KOÇAKER
Sinema salonlarının açılış tarihi 12 Mayıs’a ertelendi

Salgınla mücadele kapsamında faaliyetleri 1 Nisan’a kadar durdurulan sinema salonları için İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin, 31 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan yeni kararla süre 12 Mayıs’a uzatıldı. Daha önce 1 Nisan’da açılması planlanan sinema salonları bu tarihe kadar kapalı kalacak ve İl’in salgın durumuna göre karar ileri tarihte tekrar değerlendirilecek.

Tokat İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, 31 Mart 2021 tarihli toplantısında Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı başkanlığında "İçişleri Bakanlığının 30.03.2021 tarih ve 5676 Sayılı "Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi" hakkındaki Genelgelerini görüşüldü.

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 24.02.2021 tarih ve 3135 Sayılı Genelgesi gereği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 25.02.2021 tarih ve 14 sayılı kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı. Ancak gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talebi gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; sinema salonlarının faaliyete geçmesi 12 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

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Sinema salonlarının açılış tarihi 12 Mayıs’a ertelendi
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