İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Koca Mansur Sokak üzerinde yolun bir kısmını duba koyarak park kapatan ve park etmek isteyen araçlardan ücret talep ederek değnekçilik yapan M.K. isimli bir kişi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. M.K.'ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 14'üncü maddesi (Karayolu üzerine duba koymak) gereğince toplam 652 lira cezai işlem uygulandı.

Şişli değnekçisi yakalandı! 652 lira ceza kesildi | Video

Öte yandan M.K.; KTK'nın 79'uncu maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek gözaltına alındı.