Şişli'de faili meçhul operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde gerçekleşen ve failleri henüz tespit edilemeyen suç olaylarına yönelik ikinci dalga operasyonları düzenledi. 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşen faili meçhul olayların şüphelilerinin tespit edilmesine ve mağdur vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 10 farklı suça karıştığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

ÇALINTI EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ



Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda hırsızlık sonucu çalındığı tespit edilen 10 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, bir elektronik tablet ve bir adet el matkaba el konuldu. Ele geçirilen eşyaların sahiplerine teslim edildiği belirtildi.