Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ankara'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 1.4.2021 15:41 Son Güncelleme: 1.4.2021 16:01

: 'da katliam gibi ! 4 ölü, 5 yaralı

DHA
Son dakika: Ankara'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 5 yaralı

haberi: 'da otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... Ankara-İstanbul Otoyolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki 34 GEF 02 plakalı otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ferhat K'nin kullandığı 34 NF 6328 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, sürücü Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA: Ankara'da feci zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ankara'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA