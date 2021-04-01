Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Başakşehir'de alacak verecek çatışmasında 3 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 1.4.2021 13:50 Son Güncelleme: 1.4.2021 13:52

Son dakika haberi: Başakşehir'de alacak verecek çatışmasında 3 kişi gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika haberi: Başakşehir'de alacak verecek çatışmasında 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: 'de Çeçen ve Gürcü iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis o sırada olay yerinde bulunan ve kavga eden grupları tanıdığı ileri sürülen Rus pasaportlu 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde 4 silah buldu, incelenen görüntülerde 3 kişinin de VIP minibüsle kaçtıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Z.M., N.F. ve V.S.’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Başakşehir Bahçeşehir Gölet mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 2 kişi öldü iki kişide yaralandı. Avni Akyol Bulvarı'nda 4 kişi bir restoranın önünde beklerken, yanlarına gelen 3 kişiyle kavgaya tutuştu.

Silahların kullanıldığı kavgada, 4 kişi mermilerin hedefi olurken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 1'i ağır 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin ilk belirlemelerine göre silahlı kavganın, aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen Gürcistan ve Çeçenistan uyruklu iki grup üyeleri arasında çıktığını ve saldırganların yabancı plakalı bir otomobille olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Olaya ilişkin polis geniş çaplı çalışma başlatırken, öldürülen 2 kişinin Çeçenistan uyruklu Rahım Rahımlı ve Khasan Yusupov oldukları belirlenirken, kaçan 3 saldırganın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

VIP ARAÇLA KAÇMIŞLAR

Olay da kullanıldığı düşünülen 4 silah ele geçirilirken, çok sayıda 9 mm ve 7.65 çapında kovanlar ele geçirildi. 3 şahsın da siyah VIP minibüsle kaçtıkları öğrenildi. Ekipler konuyla ilgili olarak 3 Rusya uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çevredekilerin kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması ise devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Başakşehir'de alacak verecek çatışmasında 3 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA