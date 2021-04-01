Son dakika haberi: Başakşehir'de alacak verecek çatışmasında 3 kişi gözaltına alındı

Başakşehir Bahçeşehir Gölet mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 2 kişi öldü iki kişide yaralandı. Avni Akyol Bulvarı'nda 4 kişi bir restoranın önünde beklerken, yanlarına gelen 3 kişiyle kavgaya tutuştu.

Silahların kullanıldığı kavgada, 4 kişi mermilerin hedefi olurken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 1'i ağır 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Polis ekiplerinin ilk belirlemelerine göre silahlı kavganın, aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen Gürcistan ve Çeçenistan uyruklu iki grup üyeleri arasında çıktığını ve saldırganların yabancı plakalı bir otomobille olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Olaya ilişkin polis geniş çaplı çalışma başlatırken, öldürülen 2 kişinin Çeçenistan uyruklu Rahım Rahımlı ve Khasan Yusupov oldukları belirlenirken, kaçan 3 saldırganın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



VIP ARAÇLA KAÇMIŞLAR



Olay da kullanıldığı düşünülen 4 silah ele geçirilirken, çok sayıda 9 mm ve 7.65 çapında kovanlar ele geçirildi. 3 şahsın da siyah VIP minibüsle kaçtıkları öğrenildi. Ekipler konuyla ilgili olarak 3 Rusya uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çevredekilerin kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması ise devam ediyor.