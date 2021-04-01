SON DAKİKA: Eşi ve kızını kaynar suyla yaktı! Avukatının pişkin savunması şaşırttı!

"Müvekkil bu eylemi yapacak bir insan değildir. Bir evlilikte yaşayabileceği en ağır şeyi yaşamış, aldatılmış ancak eşine yönelik böyle bir eylem içine girmemiştir. Müvekkilim çocuğuna kıyamadığı için boşanma davası varken eşiyle barışmıştır. Eşi de hatalı davranışı nedeniyle çocuğun velayetini kaybetmek istememiş, bu senaryoyu hazırlamıştır. Şu an taraflar arasında boşanma davası var, karşı taraf bu durumu velayet için kullanma çabasında. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini istiyoruz."