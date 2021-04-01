SON DAKİKA: Eşi ve kızını kaynar suyla yaktı! Caninin avukatından pişkin savunma!

Konya'nın Karatay ilçesinde 9 Ocak günü meydana gelen olayda Rukiye Ay, 5 yıl önce evlendiği oto tamircisi Ali Ay'ı kahvaltı yapması için uyandırdı. Kahvaltı sofrasına gelen Ali Ay, tartıştığı eşinin ve 2 yaşındaki kızları Eylül Tuana'nın üzerine sıcak su döktü.
Yaralanan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ali Ay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye Ay'ın avukatlarının itirazları üzerine tekrar gözaltına alınan Ali Ay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'VELAYET İÇİN SENARYO HAZIRLANMIŞTIR'
Hakkında, 'Eşe karşı silahla yaralama, alt soya karşı silahla yaralama ve tehdit suçlarından' iddianamede düzenlenen Ali Ay Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Ali Ay, tahliyemi talep ediyorum dedi. Ali Ay'ın avukatı ise şunları kaydetti: "Müvekkil bu eylemi yapacak bir insan değildir. Bir evlilikte yaşayabileceği en ağır şeyi yaşamıştır. Aldatılmış ancak eşine yönelik böyle bir eylem içerisine girmemiştir. Müvekkilim çocuğuna kıyamadığı için boşanma davası varken eşiyle barışmıştır. Eşi de hatalı davranışı nedeniyle çocuğun velayetini kaybetmek istememiş bu senaryoyu hazırlamıştır. Taraflar arasında boşanma davası var. Karşı taraf bu durumu velayet için kullanma çabasında" diye konuştu.
Mahkeme Ali Ay'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.