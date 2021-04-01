SON DAKİKA: Eşi ve kızını kaynar suyla yaktı! Caninin avukatından pişkin savunma!

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Ali Ay, tahliyemi talep ediyorum dedi. Ali Ay'ın avukatı ise şunları kaydetti: "Müvekkil bu eylemi yapacak bir insan değildir. Bir evlilikte yaşayabileceği en ağır şeyi yaşamıştır. Aldatılmış ancak eşine yönelik böyle bir eylem içerisine girmemiştir. Müvekkilim çocuğuna kıyamadığı için boşanma davası varken eşiyle barışmıştır. Eşi de hatalı davranışı nedeniyle çocuğun velayetini kaybetmek istememiş bu senaryoyu hazırlamıştır. Taraflar arasında boşanma davası var. Karşı taraf bu durumu velayet için kullanma çabasında" diye konuştu.