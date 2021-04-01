Son dakika haberi: Turşu fabrikasındaki skandal görüntüler ile ilgili bakanlık harekete geçti

Son dakika haberi... Turşu fabrikasında çalışan bir kişi, turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdi. Şarkı eşliğinde oynaya çalışan, o anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı söz konusu skandal ile ilgili harekete geçti. Sosyal medyada görüntüleri yer alan A.G isimli şahıs ve işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Bu kez de turşu rezaleti! Çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşu tankının içine girdi | Video
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan, "Turşu tankına girerek, dans eden" bir kişinin video görüntülerinin yayınlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.
Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa'nın Turgutlu İlçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan A.G isimli kişinin Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.
Urfa ve Manisa'da emniyet birimlerimiz ve gıda kontrol ekiplerimizce eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde A.G. isimli şahıs, Urfa Viranşehir'de gözaltına alındı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
A.G isimli kişinin Manisa'nın Turgutlu İlçesindeki söz konusu işletmede çalıştığı tespit edildi. Yapılan denetimler sonucunda; işletmenin, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi. Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada görüntüleri yer alan A.G isimli şahıs ve işletme yetkilileri hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA: URFA VİRANŞEHİR'DE GÖZALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir'de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum." dedi.
Bakan Pakdemirli, "Manisa İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren İşletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs ve işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, "Halkımız, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü ihbar ve şikayetlerini Türkiye'nin her yerinden ALO 174 Gıda Hattı'mıza bildirmelerini, 0 501 174 0 174 Numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattımıza ile de ekiplerimize ulaşabilirler. Halkımızın duyarlılığına gönülden teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.