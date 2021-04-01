Son dakika haberi: Turşu fabrikasındaki skandal görüntüler ile ilgili bakanlık harekete geçti

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA: URFA VİRANŞEHİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir'de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Manisa İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren İşletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs ve işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, "Halkımız, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü ihbar ve şikayetlerini Türkiye'nin her yerinden ALO 174 Gıda Hattı'mıza bildirmelerini, 0 501 174 0 174 Numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattımıza ile de ekiplerimize ulaşabilirler. Halkımızın duyarlılığına gönülden teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.