Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İki çocuk annesiydi! Kahreden haber
Giriş Tarihi: 1.4.2021 13:09 Son Güncelleme: 1.4.2021 13:10

: İki çocuk annesiydi! Kahreden haber

İHA
Son dakika: İki çocuk annesiydi! Kahreden haber

haberi: ’de, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobilde ağır yaralanan 3 kişiden 1’i olan (41), 5 buçuk aydır tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri... Kaza, Beyobası mevkisinde geçen 23 Ekim tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

B.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki polis memuru Sadettin Kaplan ve Burcu Güzel yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 5 buçuk aydır tedavi gören Burcu Güzel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Genç kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Gramına 3 dolar vermişlerdi! Şimdi bin pişman...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İki çocuk annesiydi! Kahreden haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA