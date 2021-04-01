Son dakika: İki çocuk annesiydi! Kahreden haber

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 5 buçuk aydır tedavi gören Burcu Güzel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Genç kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Gramına 3 dolar vermişlerdi! Şimdi bin pişman...