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Giriş Tarihi: 1.4.2021 08:53

: 'de akraba cinayeti: Bıçağın üzerine düştü!

DHA
Son dakika: İzmir'de akraba cinayeti: Bıçağın üzerine düştü!

haber: ’in Karabağlar İlçesi’nde tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Cengiz Gezici, akrabası Kadir Sait B. ile kavga etti. Göğsünden bıçaklanan Sait B., hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Gezici’nin savunması ise pes dedirtti: Bıçağın üzerine düştü!

Son dakika haberler: İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Cengiz Gezici (35), tartıştığı akrabası Kadir Sait B.'nin (27) bıçaklı saldırısı sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kısa sürede yakalanan Kadir Sait B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan akraba cinayeti sonrası şüphelinin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Kadir Sait B. ilk ifadesinde, akrabası olan Cengiz Gezici ile aralarında küfürleşme olduğunu ve bundan dolayı kavga etmeye başladıklarını belirtti.

Ayrıca Kadir Sait B'nin, Cengiz Geziciyi öldürmek istemediği, kavga sırasında Gezici' nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını öne sürdüğü öğrenildi.

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Son dakika: İzmir'de akraba cinayeti: Bıçağın üzerine düştü!
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