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Giriş Tarihi: 1.4.2021 11:07 Son Güncelleme: 1.4.2021 11:20

: karantinasında olması gerekirken pavyonda yakalandı!

Son dakika: Koronavirüs karantinasında olması gerekirken pavyonda yakalandı!

haberi... İstanbul 'te tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ihbar üzerine bir lokantaya baskın düzenleyen polis iş yerindeki aşçının Covid temaslısı olduğunu tespit etti. İçkili lokanta ruhsatıyla olarak işletilen iş yerindeki 26 kişiye 90 bin lira ceza kesildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika... İstanbul'da polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Yapılan bir ihbarı değerlendiren polis Pendik'te saat 19.00'dan sonra açık kalması yasak olduğu halde çalıştırılan lokantaya geldi.

KAPALI KEPENKTEN MÜŞTERİNİN ÇIKTIĞI GÖRÜLDÜ

Ekipler, önce işyeri etrafında ellerinde telsizlerle gözcülük yapan kişilerin olduğunu fark etti. Mekanı incelemeye alan polisler, iş yerinin kapalı olan kepenginden bir müşterinin çıktığını gördüğü anda içeriye baskın düzenledi.

Bu sırada içeri giren ekipler ile içeride bulunanlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisler, lokanta olarak görünen mekanın pavyon olduğunu tespit etti.

AŞÇININ KARANTİNADA OLMASI GEREKİYORDU

Polisleri gören bazı kadınlar mekanda kaçışmaya başladı. Polis ekipleri, içeride bulunan kişilere yaptığı kimlik sorgulamalarında lokanta aşçısının koronavirüs temaslısı olduğu bilgisine ulaştı.

Aşçı, işletmenin yakınında bulunan bir hastaneye gönderilirken, içeride bulunan 26 kişiye 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi. İşletmeye çağrılan zabıta ekipleri, işyerine hem saat 19.00'dan sonra çalıştığı hem de pavyon olarak işletildiği için cezai işlem uyguladı.

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Son dakika: Koronavirüs karantinasında olması gerekirken pavyonda yakalandı!
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