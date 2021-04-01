Son dakika: Koronavirüs karantinasında olması gerekirken pavyonda yakalandı!

Aşçı, işletmenin yakınında bulunan bir hastaneye gönderilirken, içeride bulunan 26 kişiye 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi. İşletmeye çağrılan zabıta ekipleri, işyerine hem saat 19.00'dan sonra çalıştığı hem de pavyon olarak işletildiği için cezai işlem uyguladı.