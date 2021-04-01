SON DAKİKA: Müge Anlı şoke oldu: Dövmedim inek tepti!

"İrfan, karısını dövüyordu. Sevdiye çok eziyet çekti. Kimse onunla ilgilenmedi. Kaçtı gitti üvey abisinin evine. Sonra geldi. Ama yine dövdüler. Polise gitti. Yine gideceğini söyledi. 'Bu adamdan bana hayır gelmez' dedi."