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Giriş Tarihi: 1.4.2021 12:18 Son Güncelleme: 1.4.2021 12:20

: şoke oldu: Dövmedim inek tepti!

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA: Müge Anlı şoke oldu: Dövmedim inek tepti!

haber: yine milyonları ekran başına topladı. Canlı yayına katılan bir aile, kızları ’ın kayıp olduğunu anlattı. Yayına bağlanan komşuları ise “Çok eziyet çekti. Kocası İrfan dövüyordu. Ailesi ilgilenmedi” ifadelerini kullandı. Koca İrfan Yıldız ise “Dövmedim inek tepti” diye konuştu. İşte milyonları şaşırtan olayın son dakika detayları...

Son dakika haberler: Müge Anlı'da sır bir olay daha araştırılmaya başlandı. İki çocuk annesi Sevdiye Yıldız'ın ailesi, canlı yayına katıldı. Aile fertleri, kızlarının kayıp olduğunu anlattı.

Canlı yayına telefonla bağlanana komşular ise genç kadının ailesi tarafından dışlandığını ve yıllarca şiddet gördüğünü açıkladı.

Sevdiye Yıldız'ın ev sahibi de canlı yayına telefonla bağlandı. İsmini vermek istemeyen kadın, şu ifadeleri kullandı:

"İrfan, karısını dövüyordu. Sevdiye çok eziyet çekti. Kimse onunla ilgilenmedi. Kaçtı gitti üvey abisinin evine. Sonra geldi. Ama yine dövdüler. Polise gitti. Yine gideceğini söyledi. 'Bu adamdan bana hayır gelmez' dedi."

DÖVMEDİM İNEK TEPTİ

Bu sırada Müge Anlı, "Yani İrfan dövüyor muydu karısını hiç dövmüyorum diyordu" dedi. İrfan ise "Dövmedim. Köye gitmişti inek tepti. İnek üstüme atladı dedi" diye konuştu.

Müge Anlı ise bu ifadelere inanmadı...

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SON DAKİKA: Müge Anlı şoke oldu: Dövmedim inek tepti!
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