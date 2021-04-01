SON DAKİKA: Müge Anlı şoke oldu: Dövmedim inek tepti!

Son dakika haberler: Müge Anlı'da sır bir olay daha araştırılmaya başlandı. İki çocuk annesi Sevdiye Yıldız'ın ailesi, canlı yayına katıldı. Aile fertleri, kızlarının kayıp olduğunu anlattı.
Canlı yayına telefonla bağlanana komşular ise genç kadının ailesi tarafından dışlandığını ve yıllarca şiddet gördüğünü açıkladı.
Sevdiye Yıldız'ın ev sahibi de canlı yayına telefonla bağlandı. İsmini vermek istemeyen kadın, şu ifadeleri kullandı:
"İrfan, karısını dövüyordu. Sevdiye çok eziyet çekti. Kimse onunla ilgilenmedi. Kaçtı gitti üvey abisinin evine. Sonra geldi. Ama yine dövdüler. Polise gitti. Yine gideceğini söyledi. 'Bu adamdan bana hayır gelmez' dedi."
DÖVMEDİM İNEK TEPTİ
Bu sırada Müge Anlı, "Yani İrfan dövüyor muydu karısını hiç dövmüyorum diyordu" dedi. İrfan ise "Dövmedim. Köye gitmişti inek tepti. İnek üstüme atladı dedi" diye konuştu.
Müge Anlı ise bu ifadelere inanmadı...