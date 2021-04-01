Son dakika: Sultangazi'de dehşet! Uzun namlulu silahlarla taradılar

Son dakika haberleri... Olay Sultangazi, Yunus Emre Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KV 7775 plakalı otomobile Adem Yavuz Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açtı. Açılan ateşe sürücü de karşılık verdi.