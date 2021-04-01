Taburcu olan halasını türküyle karşıladı

Kocaeli'de annesi ile birlikte bir yakınının evine çay içmek için giden 50 yaşındaki Hülya Barış, akraba ziyaretinde korona virüse yakalandı. Ziyaret ettikleri ailenin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını öğrenen ve bunun ardından tedbir amacıyla yaptırdığı testte korona virüse yakalandığını öğrenen Barış, daha sonra durumunun ağırlaşması sebebiyle Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 5 günlük tedavinin ardından Barış, Gebze'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanede tedavi altına alınan Hülya Barış, durumunun kötüye gitmesiyle yoğun bakıma alınarak kronik hastalıkları olan ve doktorların ümidini kestiği 50 yaşındaki Hülya Barış, 35 gün boyunca entübe olarak yaşam savaşı verdi. Yaklaşık 60 gün süren tedavisinin sonra sağlığına kavuşan Barış, taburcu edildi. Hülya Barış'ı hastane önünde yeğeni Mustafa Durmuş, korona virüse yakalanmadan önce en son dinlediği son türkü olan 'Zülfü kaküllerin amber misali'ni söyleyerek karşıladı. Elindeki gitarla kendisi için türkü söyleyen yeğenini ve yakınlarını gören kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar ise cep telefonu ile görüntüleyen hastanedeki vatandaşlar ise türküyü söylerken duygulanan Durmuş'a alkışlarla destek verdi.