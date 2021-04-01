Teknolojinin Oscar'ı Turkuvaz Medya'ya

Koronavirüs salgını sebebi ile dünyadaki dijital dönüşüm hız kazanırken, şirketler de yeni uygulamaları devreye alıyor. CXO Medya ve CIO Update tarafından düzenlenen CIO Ödülleri'nde Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Birimi Proje ve İş Geliştirme Direktörü Selahattin İmamoğlu da devreye aldığı yenilikçi projeleri ile ödül almaya hak kazandı.



Fotoğrafta: Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Birimi Proje ve İş Geliştirme Direktörü Selahattin İmamoğlu

TEKNOLOJİ DÜNYASININ NABZINI TUTAN ORGANİZASYON

Teknoloji dünyasının nabzını tutan ve şirketlerin dijital dönüşüm projelerini onurlandıran organizasyon bu yıl 12. kez sahiplerini buldu. CIO Ödülleri, bilişim teknolojilerini en yenilikçi şekilde kullanarak kurumlarına daha fazla katkı sağlayan, rekabet gücünü artıran, iş akışlarını optimize etmeyi başaran, büyümeyi gerçekleştiren ve/veya hedef kitlesi ile ilişkileri artırabilen IT yöneticilerini (Chief Information Officer) ödüllendiriyor.