Ticaret Bakanlığı desteğiyle İtalya’da eğitim görüp kendi markalarını oluşturdular

EİB 11'inci Moda Tasarım Yarışması birincisi Orkun Sevim Milano'da Kuun Studio markasını, EİB 12'inci Moda Tasarım Yarışması ikincisi Harun Çifçi ise CFC HOUSE isimli markasını kurdu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Sektöre en önemli katma değeri özgün tasarımların sağlayacağına inanıyoruz. Tasarım yarışmalarımız; yüzümüzü yeniliğe, değişime döndürdüğümüz bir gelecekte Türkiye'nin dünyaya gururla adını duyurmasını sağlayan en önemli basamaklardan biri. Bu gençler kendi markalarını kuran isimlerden sadece ikisi. Ticaret Bakanlığımız yıllardır tasarım yarışmalarına verdiği destekle, yüzlerce gencimize yeni alanlar açarak, tasarım kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

EİB Moda Tasarım Yarışması'nda farklı yıllarda dereceye giren Emre Erdemoğlu, Merve Uçar ve Mahmut Ağaç da dünya çapında ses getiren uluslararası başarılara imza attı. Bu sene EİB Moda Tasarım Yarışmamızın 16'ıncısını düzenleyeceğiz." dedi. Dünyada genç nüfusuyla önemli avantaja sahip olabilecek Türkiye'de bu tabloyu lehe çevirmek için çalıştıklarını söyleyen Sertbaş, "Gençlerimiz şimdi tasarımlarını ihraç etmeyi hedefliyor. 2020 yılı Türkiye'nin kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 1,09 dolar, 2020 yılı Türkiye konfeksiyon ihracat birim fiyatı 13,1 dolar. EHKİB olarak ihracat birim fiyatımız ise 16,47 dolar. Ülkece kalkınmanın yolu tasarım ve inovasyondan geçiyor. Yenilikleri izlemek, bu gelişmeleri anında sektörümüze taşımak zorundayız. Uluslararası büyüme stratejinizdeki farklı bakış açıları, farklı adımlar ancak sizi diğerlerinden ayırt eder ve marka değerinizi artırır. Bu olumlu yönelimlerin geniş kitleler tarafından benimsenmesi ve tasarım kültürünün toplumun daha geniş kesimlerine nüfuz etmesini istiyoruz." diye konuştu.

HARUN ÇİFTÇİ KİMDİR?



Harun Çifçi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde Hazır giyim ve tekstil eğitiminden sonra İstanbul Moda Akademisinde Moda Tasarımı ve Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sonrasında Ege İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği Moda Tasarım Yarışmasında derece alarak, İtalya'da iki ayrı yüksek lisans tamamladı. Ticaret Bakanlığının ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin desteklediği bu eğitimlerin ilki Kadın Giyim Moda Tasarımı, ikincisi ise Deri ve Aksesuar Tasarımı. Bu sene bitirdiği yüksek lisans eğitimi sonucunda ülkesine dönerek çalışmalarına başladı. Yurtdışı gözlemleri sonucunda Türkiye'nin materyal, tasarım gücü, geri dönüştürülebilirlik ve üretim konusunda Avrupa ülkelerinden ileri seviyede olduğunu deneyimledi. İtalya'daki giyilebilir sürdürülebilirlik denilen hazır giyim ve moda ikilisinin lüks ancak ulaşılabilir harmonisini CFC HOUSE için uygulamaya karar verdi. Patentini aldığı, ilk sezon ilkbahar yaz 2021 koleksiyonunu hazırladığı ve çekimlerini yaptığım CFCHOUSE markasının satışlarına ilk tasarım grubunun üretimini ve imalatını bitirerek www.cfchouse.com internet sitesi üzerinden başladı.

ORKUN SEVİM KİMDİR?



Orkun Sevim, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Nisan 2016'da Ege İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği moda tasarım yarışmasında 'Simurg' koleksiyonu ile birinci oldu. Kazandığı burs sayesinde Istituto Marangoni Milano'da iki yıl master eğitimi fırsatı yakalayan Orkun Sevim; eğitim süreci boyunca Off-White, Stella McCartney, Woolmark gibi alanında öncü markalarla proje geliştirme fırsatı yakaladı. İtalyan marka 'Les Copains' in öğrenciler arasında gerçekleştirdiği kapsül koleksiyon yarışmasında dereceye girdi ve koleksiyonu marka tarafından üretildi. 2018 Milano Moda Haftası'nda marka için hazırladığı koleksiyon moda severlere sunuldu. Mezun olduktan sonra, önde gelen İtalyan marka Loro Piana ile çalışmaya başladı. Şimdilerde Milano'da kendi markası olan Kuun Studio için çalışmalarına devam ediyor. Amacı, Kuun Studio'yu dünya pazarında tanınır ve başarılı bir hale getirmek.