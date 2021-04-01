Tokat merkezli 4 İl’de torbacı operasyonu

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçu kapsamında 'Torbacı' diye tabir edilen Sokak Satıcılarına Erbaa ilçesi merkezli İstanbul, Samsun ve Manisa ili olmak üzere toplam 4 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar neticesinde; 85,10 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maddesi, 22,13 gram Esrar Maddesi, 2,02 gram Kokain Maddesi, 0,79 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.