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Giriş Tarihi: 1.4.2021 14:53

merkezli 4 İl’de torbacı operasyonu

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat merkezli 4 İl’de torbacı operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Erbaa ilçesi merkezli İstanbul, Samsun ve Manisa ili olmak üzere toplam 4 farklı ilde eş zamanlı Torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçu kapsamında 'Torbacı' diye tabir edilen Sokak Satıcılarına Erbaa ilçesi merkezli İstanbul, Samsun ve Manisa ili olmak üzere toplam 4 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar neticesinde; 85,10 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maddesi, 22,13 gram Esrar Maddesi, 2,02 gram Kokain Maddesi, 0,79 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Tokat merkezli 4 İl’de torbacı operasyonu
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