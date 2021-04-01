Ünlü baklavacının oğluna arkadaş kurşunu

İstanbul Kadıköy'de hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi stajyer avukat Tolga Koçak, arkadaş grubuyla bir kafeteryada buluştu. Grup sohbet etmeye başladığı sırada K.S.E. adlı avukat, henüz kime ait olduğu bilinmeyen 'Glock' marka tabancayı incelemeye başladı. K.S.E. söz konusu silahı incelerken tabanca birden ateş aldı. Tolga Koçak, göğsüne aldığı kurşunla ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan stajyer avukat, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tolga Koçak'ın Gaziantep'in ünlü baklavacılarından Coşkun Koçak'ın oğlu olduğu öğrenildi.