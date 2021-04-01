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Giriş Tarihi: 1.4.2021 14:15

Uyuşturucu tacirlerine 1 ayda 273 operasyon

ABBAS ÇAKAR
Uyuşturucu tacirlerine 1 ayda 273 operasyon

Valiliği, son 1 ayda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ait bilançoyu açıkladı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mart ayında gerçekleştirilen 273 operasyonda,  448 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 52’sinin tutuklandığı öğrenildi.

Kocaeli Valiliği, Mart ayında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ait bilançoyu açıklandı. Yapılan açıklamada Mart ayı boyunca 273 operasyon ve çalışma gerçekleştirildiği ve bu çalışmalarda 448 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52 kişinin tutuklandığı belirtildi. 20 kişinin sorguları sonucu adli kontrol ile serbest kaldığı operasyonlarda, 4 kişinin ise işlemlerine devam edildiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

3 TON 863 KİLO ESRAR

Son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda ise 3 ton 863 kilo 17 gram Esrar, 27 kilo 511 gram Eroin, 1kilo 117 gram Kokain, 1 kilo 345 gram Bonzai,500 gamr Metamfetamin, 99 bin 350 Captagon, 80 Ecstasy, 105 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Aynı zamanda ev ve iş yerleri aramalarında da 9 Tabanca, 94 adet fişek,10 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 22 bin 635 lira paraya el konuldu.

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Uyuşturucu tacirlerine 1 ayda 273 operasyon
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