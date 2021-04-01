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Giriş Tarihi: 1.4.2021 09:57

Vali Yavuz: Pandemiye rağmen kumar aklın tatile çıkmasıdır

ABBAS ÇAKAR
Vali Yavuz: Pandemiye rağmen kumar aklın tatile çıkmasıdır

Valisi , sosyal medya hesabından 'da yasaklara rağmen kumar oynayanların yakalandığını duyurarak "Pandemiye rağmen kumar oynamak aklın tatile çıkması demektir." dedi.

Koronavirüs yasaklarına rağmen Kocaeli'de kumar oynamaya devam edenleri emniyet güçleri tek tek yakalıyor.

Akşam saatlerinde yapılan bir operasyon sonrası Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bu olayı sosyal medya hesabından "Pandemiye rağmen kumar aklın tatile çıkmasıdır" diyerek paylaştı.

Yavuz, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Kumar bir bağımlılıktır. Yuva yıkar. İnsanları uçuruma sürükler. Pandemiye rağmen kumar oynamak aklın tatile çıkması demektir. Darıca'da kumar oynayanlara ve yer temin edenlere yasal işlem yapıldı."

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Vali Yavuz: Pandemiye rağmen kumar aklın tatile çıkmasıdır
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