Van'da 218 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Erciş İlçesi Haydarbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şeker Fabrikası kavşağında Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca dün gece saat 23.30 sıralarında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında Van istikametinden Erciş istikametine seyir halinde bulunan TIR şüphe üzerine durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramada TIR'ın römork bölümünde 142 Afganistan, 33 Pakistan ve 43 Bangladeş uyruklu olmak üzere 218 yasa dışı göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan TIR şoförü ile ilgili soruşturma başlatılırken, yasadışı göçmenler adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine teslim edildi.