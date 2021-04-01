Viyana'daki saldırıdan ilham almış! Sakarya'da kılıcıyla yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğün İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Dairesi Başkanlıklarınca başlatılan operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2 Kasım 2020 tarihinde Avusturya Viyana'da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan ve iletişim programlarında oluşturulan gruplarda Belçika Brüksel'de yeni bir saldırı tehdidinde bulunduğu, terör örgütünün "Yalnız Kurt" eylemcisinin Türkiye'de olduğu alarmı verildi.
'YALNIZ KURT' EYLEMCİSİ SAKARYA'DA YAKALANDI
Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şahsın Sakarya'da olduğunu tespit etti. Yaşanan gelişmenin ardından 'Yalnız Kurt' eylemcisi olduğu belirtilen Irak uyruklu M.S.J.'yi yapılan operasyon ile yakaladı.
EYLEMDE KULLANACAĞI KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, şahsın askeri kamuflajı ve hazırlığında olduğu eylemde kullanacağı öne sürülen kılıcı da ele geçirildi. DEAŞ tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 noktada düzenlenen terör saldırısında 4 kişinin öldüğü 14 kişinin de yaralandığı saldırıdan ilham alan şahsın, iletişim programlarında; Viyana'daki eyleme benzer eylemi yapmak için yazışmaları tespit edildi.
DAHA ÖNCE HİÇ DEŞİFRE OLMAMIŞ
M.S.J.'nin daha önce hiç deşifre olmadığı da öğrenilirken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.