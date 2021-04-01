Viyana'daki saldırıdan ilham almış! Sakarya'da kılıcıyla yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı

EYLEMDE KULLANACAĞI KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, şahsın askeri kamuflajı ve hazırlığında olduğu eylemde kullanacağı öne sürülen kılıcı da ele geçirildi. DEAŞ tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 noktada düzenlenen terör saldırısında 4 kişinin öldüğü 14 kişinin de yaralandığı saldırıdan ilham alan şahsın, iletişim programlarında; Viyana'daki eyleme benzer eylemi yapmak için yazışmaları tespit edildi.

DAHA ÖNCE HİÇ DEŞİFRE OLMAMIŞ

M.S.J.'nin daha önce hiç deşifre olmadığı da öğrenilirken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.