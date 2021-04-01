Yaman: Diş hekimleri olarak sürekli sahadaydık

Türk Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Hasan Yaman, pandemi döneminde gerek kamuda gerekse diş hekimliği fakültesindeki öğrencilerin filyasyon ekiplerinde görev yaptıklarını belirterek, "Bunun yanı sıra özeldeki diş hekimlerimiz de muayenehanelerini ve polikliniklerini hiçbir şekilde kapatmadan kamu hizmeti yaptılar. Sürekli sahadaydık. Bu durum bizi çok gururlandırdı" dedi.

Pandemi döneminde 28 meslektaşlarını kaybettiklerinin altını çizen Yaman, "Türkiye Diş Hekimleri Odası Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral ile Kayseri Diş Hekimler Odası Şube Başkanı Emrullah Maraş'ı kaybettik. Birçok meslektaşımız da bu rahatsızlığı geçirdi. Kovid-19'un bir meslek hastalığı sayılması için Sağlık Bakanlığımıza müracaatta bulunduk. Çünkü diğer sağlık çalışanlarımız gibi bizlerde canlarımızı hiçe sayarak görevlerimizi yerine getirmekteyiz" diye konuştu.