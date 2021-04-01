Yasak aşk ölümle bitti! Eski eşini çocuklarının önünde öldürdü, ifadesi kan dondurdu

"ONLARIN YANINA TAŞINDIM, EVLENECEKTİK"

İfadesine devam eden Kösecik, "Ancak Kubilay isimli şahsı orada da gördüm ve eşimle boşandık. Eşimden boşandıktan sonra ev kiraladım ve onları eve yerleştirdim. Boşandıktan bir hafta sonra Sevda'nın babası bizim barışmamızı istedi. Ben de çocuklarım için teklifi kabul ettim. Onların yanına taşındım. Hatta tekrardan evlenecektik" şeklinde konuştu.

"KUBİLAY'IN ARACINI GÖRÜNCE ÇOK SİNİRLENDİM"

Kösecik daha sonra, "Olaydan birkaç gün önce sucuk almıştım. Evdeki bıçak, sucuğu kesmeyince Sevda bıçağı bileylemem için verdi, bende arabaya koydum. Gece vardiyasında çalıştığım gün bana kendini iyi hissetmediğini ve eve gelmememi istedi. Bende gitmedim. Olay günü sabah erken saatlerde Sevda'nın evine giderek kıyafetlerimi almaya gittim. Kubilay'ın aracını görünce çok sinirlendim ve arabamdaki bıçağı aldım" dedi.