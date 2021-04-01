Yasak aşk ölümle bitti! Eski eşini çocuklarının önünde öldürdü, ifadesi kan dondurdu

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde 5 Ocak tarihinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kısa süre önce ayrılan Sevda Özdemir ile İsa Kösecik isimli çift arasında tartışma çıktı.
ESKİ EŞİNİ ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE BIÇAKLADI
Özdemir ve Kösecik 3 çocuğunun önünde tartışırken, ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Özdemir'i bıçakladı. Özdemir kanlar içinde yerde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı.
ANNELERİ ÖLDÜ, BABALARI TUTUKLANDI
Annelerini kanlar içinde gören çocuklar durumu sağlı ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırırken, Özdemir hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Kösecik ise polis ekipleri tarafından yakalandı. İfadesi alınan Kösecik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
"BENİ KUBİLAY DİYE BİRİYLE ALDATTIĞINI ÖĞRENDİM"
'Kasten öldürme' suçundan yargılanan İsa Kösecik Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık İsa Kösecik, tanık Kubilay K. ve taraf avukatları katıldı. Maktul ile yaklaşık 13 yıllık bir evliliğinin olduğunu söyleyen İsa Kösecik, "Bu evliliğimizden 3 çocuğumuz da var. Olaydan 6 ay önce eşimin beni Kubilay diye biriyle aldattığını öğrendim. Eşimle bu konuyu konuştuğumda Kubilay'ın ona şantaj yaptığını söyledi. Eşime bir şans daha vererek bulunduğumuz yerden taşındık" dedi.
"ONLARIN YANINA TAŞINDIM, EVLENECEKTİK"
İfadesine devam eden Kösecik, "Ancak Kubilay isimli şahsı orada da gördüm ve eşimle boşandık. Eşimden boşandıktan sonra ev kiraladım ve onları eve yerleştirdim. Boşandıktan bir hafta sonra Sevda'nın babası bizim barışmamızı istedi. Ben de çocuklarım için teklifi kabul ettim. Onların yanına taşındım. Hatta tekrardan evlenecektik" şeklinde konuştu.
"KUBİLAY'IN ARACINI GÖRÜNCE ÇOK SİNİRLENDİM"
Kösecik daha sonra, "Olaydan birkaç gün önce sucuk almıştım. Evdeki bıçak, sucuğu kesmeyince Sevda bıçağı bileylemem için verdi, bende arabaya koydum. Gece vardiyasında çalıştığım gün bana kendini iyi hissetmediğini ve eve gelmememi istedi. Bende gitmedim. Olay günü sabah erken saatlerde Sevda'nın evine giderek kıyafetlerimi almaya gittim. Kubilay'ın aracını görünce çok sinirlendim ve arabamdaki bıçağı aldım" dedi.
"OĞLUMUN 'BABA YAPMA ARTIK' DEMESİ İLE KENDİME GELDİM"
İlk önce Kubilay K. isimli şahsın arabasının lastiklerini patlattığını ifade eden İsa Kösecik, "Sevda'nın yardımıyla o sırada Kubilay arka kapıdan kaçmış. Sevda ile aramızda bu nedenle tartışma oldu. Sevda bana 'Şimdi mi erkekliğin tuttu. Ne yapacaksan daha önce yapacaktın. O zaman öldürseydin' deyip küfür etti. Ben de bunun etkisi ile kendimi kaybettim ve bıçakla vurmaya başladım. Bir ara büyük oğlumun 'Baba yapma artık, annem düştü' demesi ile kendime geldim. Diğer çocuklar da bu olaya tanık oldular. Daha sonra evden Kubilay'ı takip etmek için çıktım. Pişmanım" diye konuştu.
"ONUNLA ZORLA İLİŞKİYE GİRMEDİM"
Sevda ile 2019 yılında tanıştıklarını söyleyen Kubilay K., "Sevda ile aramızda bir gönül ilişkisi oldu. Zaman zaman bir araya geliyorduk. Olay tarihinde geceyi Sevda'nın evinde geçirdim. Sabah İsa geldiğinde beni görmemesi için Sevda beni arka kapıdan çıkardı. Ben de arabama binip uzaklaştım daha sonra ambulans sesleri duydum. Ben Sevda'nın bıçaklanma anını görmedim, onunla zorla ilişkiye de girmedim" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, İsa Kösecik'in tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.