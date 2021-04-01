Yaya geçidinde otomobil çarptı

Kocaeli İzmit İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmekte olan ve isminin Hacer olduğu öğrenilen yaşlı kadına, 09 JR 009 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın hafif yaralandı. Araç sürücüsü ve çevredekiler, bir yandan yaşlı kadına yardım ederken diğer yandan 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan kadını Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla kaza ile ilgili soruşturma başlattı.