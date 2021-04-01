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Giriş Tarihi: 1.4.2021 13:36

Yaya geçidinde otomobil çarptı

ABBAS ÇAKAR
Yaya geçidinde otomobil çarptı

İzmit İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden geçmekte olan Hacer isimli yaşlı kadın, hususi bir otomobilin kendisine çarpması sonucunda yaralandı.

Kocaeli İzmit İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmekte olan ve isminin Hacer olduğu öğrenilen yaşlı kadına, 09 JR 009 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın hafif yaralandı. Araç sürücüsü ve çevredekiler, bir yandan yaşlı kadına yardım ederken diğer yandan 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan kadını Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Yaya geçidinde otomobil çarptı
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