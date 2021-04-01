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Giriş Tarihi: 1.4.2021 16:00

'ndeki veri hırsızlığı ile ilgili 'de dikkat çeken açıklamalar

Yemeksepeti'ndeki veri hırsızlığı ile ilgili SABAH TV'de dikkat çeken açıklamalar

'nde 21 milyon 504 bin 83 kullanıcının kişisel verisinin çalınması, siber korsanların faaliyetleri ve tüketicilerin dikkat etmesi gerekenler ile ilgili SODİMER Başkanı Prof. Dr. ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı 'de Onur Şahanoğlu'nun sorularını yanıtladı. Kullanıcılar kişisel güvenliklerini sağlamak için neler yapmalı? Korsanlar bu bilgiler ile neler yapıyor? İşte çarpıcı yorumlar...

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (KVKK), Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'ye yapılan ve 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı.

Saldırıyı yapanlar tarafından sunucu üzerinde kullanıcı oluşturularak veri toplanmaya çalışıldığı ve uzaktaki sunuculara trafik gönderildiği ifade edilmiş, ihlalden 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilmişti.

SİBER KORSANLAR NE AMAÇLIYOR? KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN NELER YAPILMALI

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan Yemeksepeti uygulamasına yapılan siber saldırı ve dijital dünyadaki sanal dolandırıcılığa ilişkin SABAH TV'ye özel yaptığı açıklamada, siber korsanların faaliyetlerine ve internetteki kişisel güvenliğin sağlanmasına vurgu yaptı.

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu da tüketicilerin bu tip durumlarda izlemesi gereken yolları sıralarken, kişisel veri güvenliğine yönelik dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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Yemeksepeti'ndeki veri hırsızlığı ile ilgili SABAH TV'de dikkat çeken açıklamalar
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