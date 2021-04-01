Yemeksepeti'ndeki veri hırsızlığı ile ilgili SABAH TV'de dikkat çeken açıklamalar

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (KVKK), Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'ye yapılan ve 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı.

Saldırıyı yapanlar tarafından sunucu üzerinde kullanıcı oluşturularak veri toplanmaya çalışıldığı ve uzaktaki sunuculara trafik gönderildiği ifade edilmiş, ihlalden 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilmişti.

SİBER KORSANLAR NE AMAÇLIYOR? KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN NELER YAPILMALI

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan Yemeksepeti uygulamasına yapılan siber saldırı ve dijital dünyadaki sanal dolandırıcılığa ilişkin SABAH TV'ye özel yaptığı açıklamada, siber korsanların faaliyetlerine ve internetteki kişisel güvenliğin sağlanmasına vurgu yaptı.

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu da tüketicilerin bu tip durumlarda izlemesi gereken yolları sıralarken, kişisel veri güvenliğine yönelik dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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