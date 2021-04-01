Yoğun dolu yağışı kazaya neden oldu! Otomobil tıra arkadan çarptı:4 ölü

Ankara-İstanbul Otoyolu'nda yoğun dolu yağışından etkilenen otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki 34 GEF 02 plakalı otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkisinde, yoğun dolu yağışıyla sonrası kayganlaşan yolda seyir halinde olan Ferhat K'nin kullandığı 34 NF 6328 plakalı tırı fark edemeyerek arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirirken 5 kişide yaralandı. Arkadan gelen 9 araç duramayarak zincirleme kazaya neden oldu. Bazı araçlar yoldan çıkarken, bazı araçlar ise parçalara ayrıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Ayrıca kazayla birlikte yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.