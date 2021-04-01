Yol kenarında cesedi bulunmuştu! Bahriye Buket İlhan'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili genç kızın arkadaşı olduğu belirtilen B.B. ile olayın ardından arayarak yardım istediği arkadaşı S.Ş. ve babası A.Ş. gözaltına alındı. Şüpheli B.B'nin olay yaşandıktan sonra polise giderek, kız arkadaşı ile otomobille boş araziye gittiklerini, Bahriye Buket'in intihar edeceğini söyleyerek çantasından tabanca çıkartıp başına ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Genç kızın intihar etmesi üzerine panikle tabancayı alarak arkadaşı S.Ş'yi yardım etmesi için aradığını iddia eden B.B, onun da babası ile birlikte geldiğini ve tabancayı onlara verdiğini söyledi. Polis merkezine gitmek için yola çıktıklarında arabasının yakıtının bitmesi üzerine yol kenarına bırakarak, arkadaşının arabasıyla polis merkezine geldiklerini anlattı.