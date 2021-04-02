20 kiloluk tümörden kurtuldu! “Üzerimden yük kalktı” dedi

Uzun süredir karın ağrısı ve bulantı şikâyetlerinin geçmemesi üzerine hastaneye başvuran Gaziantepli Mehmet Hanifi Bakırcı'nın karnından 20 kilogram ağırlığında "liposarkom" adı verilen tümör çıkarıldı. "Üzerinden büyük bir yük kalktığını" söyleyen Bakırcı, şimdiye kadar pek çok doktora başvurduğunu ancak tümörün büyüklüğü nedeniyle kimsenin kendisine ameliyat etmeye cesaret etmediğini belirtti.

55 yaşındaki Mehmet Hanifi Bakırcı, karın ağrısı, bulantı, karında gerginlik ve bulantı şikâyeti ile gittiği hastanede yapılan araştırmalarda karnında devasa bir tümör bulunduğunu ancak, tümörün iç organlara yapışık durumda olması nedeniyle ameliyatının riskli olduğu söylenilince doktor doktor gezmeye başladı. Karnındaki ağrılar artan ve hareket edemez hale gelen Bakırcı son olarak Genel Cerrahi Kliniğine geldi. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık gözetimindeki Doç. Dr. Mesut Gül, Op. Dr. Ersin Borazan, Op. Dr. Mehmet Ali Melik'ten oluşan ekip tarafından ameliyata alınan Bakırcı'nın karnından saatler süren bir ameliyatla karından 2 kilogram civarında tümör çıkarıldı.

Ameliyatın ardından 5 gün içinde taburcu edilen ve önümüzdeki onkolojik tedavi takibi yapılacak olan Bakırcı, üzerinden büyük bir yük kalktığını belirterek kendisini ameliyat etmeye çoğu kişinin cesaret etmediğini söyledi. Kendisini tümörün verdiği eziyetten kurtardıkları için doktorlarına teşekkür eden Bakırcı, "Çok gezdim ama kimse net bir şey diyemedi. Bazıları da ameliyatın büyük risk taşıdığını, o nedenle yapılacağını söyledi. Burada ameliyat olarak üstümden büyük yükten kurtuldum" dedi.

Bakırcı'nın karnından çıkarılan tümörle ilgili bilgi veren ameliyat ekibi ise, sarkomların yumuşak dokudan oluşan vücudun çeşitli yerlerinde oluşan kötü huylu tümörler olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Hastamızda karın arka duvarından kaynaklanan liposarkom denilen en sık görülen türü çok büyük boyutlarda saptanmış. Sıklıkla geç̧ belirti vermesi nedeniyle karın arka bölümünde olanlar, tanı konulduğunda çok büyümüş olurlar. Hastalar genellikle ağrı, karında büyük şişlik ve diğer organlara basıya bağlı bulgularla gelebilirler. Bu tümörlerin nispeten sağkalımı kötüdür. Cerrahi olarak geniş̧ bir eksizyon ile temizlenenlerde sağkalım oranları yüzde 60'lara kadar çıkabilmektedir. Cerrahi, bu tümörlerde bazen imkansız olmasına rağmen, tam etkili bir kemoterapi veya radyoterapinin olmaması nedeniyle en etkin tedaviyi oluşturmaktadır. Ancak önemli damarlara ve organlara yakınlığı sebebiyle tümörün tamamen cerrahi çıkarılması zor olabilir. Bu durum tedaviyi zorlaştıran en önemli faktördür."