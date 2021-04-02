34 el silah sıkılan kavgada 1 ölü, 2 yaralı

Olay saat 14.50 civarında Bahçelievler Mahallesi Dörtyol mevkiinde yaşandı. İki grup arasında yaşanılan tartışma kısa sürede yerini silahlara bıraktı. Silahların çekildiği kavgada yaralanan 40 yaşındaki Süleyman Yel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşındaki S.Y. ve 46 yaşındaki Abdülkadir Yel'in tedavileri sürüyor. İddialara göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanılan kavgada olay yeri incelemesinde 34 el silah sıkıldığı görülürken polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.