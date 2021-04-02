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Giriş Tarihi: 2.4.2021 16:05

34 el silah sıkılan kavgada 1 ölü, 2 yaralı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
34 el silah sıkılan kavgada 1 ölü, 2 yaralı

’da iki grup arasında 34 el ateş edildiği silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay saat 14.50 civarında Bahçelievler Mahallesi Dörtyol mevkiinde yaşandı. İki grup arasında yaşanılan tartışma kısa sürede yerini silahlara bıraktı. Silahların çekildiği kavgada yaralanan 40 yaşındaki Süleyman Yel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşındaki S.Y. ve 46 yaşındaki Abdülkadir Yel'in tedavileri sürüyor. İddialara göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanılan kavgada olay yeri incelemesinde 34 el silah sıkıldığı görülürken polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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34 el silah sıkılan kavgada 1 ölü, 2 yaralı
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