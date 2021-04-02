4 yıldızlı otelin saunasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

Antalya'da kent merkezinde 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesinde bir otelin saunasından dumanlar çıkmaya başlayınca durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem amaçlı müşterileri otelin terasına topladı.

KİMSENİN BURNU KANAMADI

İtfaiye ekiplerinin yaptığı kısa çalışma sonrası duman boşaltıldı. Yangının neden çıktığı belirlenemezken olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir yabancı uyruklu turistti ambulansta kontrolden geçirdi. Polis yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Otel yetkilileri kimsenin burnun kanamadığını kaydetti.