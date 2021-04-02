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Giriş Tarihi: 2.4.2021 10:21

Aday sürücü sosyal medyadan paylaştı! Ehliyeti iptal edildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Aday sürücü sosyal medyadan paylaştı! Ehliyeti iptal edildi

Bayrampaşa’da makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü o anları kaydedip sosyal medya üzerinden yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; sürücü yakalandı. Ehliyeti sürekli olarak iptal edilirken 2 bin 600 lira ceza kesildi.

Bayrampaşa Yeni Hal yolu Otogar istikametinde, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren aracın görüntüsü sosyal medya üzerinden yayıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri araç sürücüsü Y. A. isimli şahsı sosyal medya çalışması sonucunda tespit ederek yakaladı.

Yapılan kontrol neticesinde araç sürücüsü Y. A. 'ya 2918 sayılı KTK nın 46/2-g (makas atmak) maddesinden 1339 lira34/B (Muayene Yaptırmamak-2.kez) maddesinden 652 lira, 56/1-a (Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak) maddesinden 144 lira, 56/1-C (Yakın Takip) maddesinden 144 lira, 30/1-B (görüşü engelleyecek ve rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkaran araçları kullanmak) maddesinden 314 TL olmak üzere, toplam 2 bin 593 lira Trafik İdari Para Cezası uygulanmıştır.

ARAÇ MEN EDİLDİ, EHLİYET İPTAL

Ayrıca araç trafikten men edildi. Araç sürücüsü Y. A. 'nın aday sürücü olduğu tespit edilmiş olup uygulanan cezalarla 75 puanı aşmış olduğundan dolayı şahsın sürücü belgesi daimi iptal edildi.

Ayrıca sürücü Y. A. 'ya TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bayrampaşa Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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Aday sürücü sosyal medyadan paylaştı! Ehliyeti iptal edildi
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