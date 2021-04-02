AKM’nin dışı led ışıklarla donatıldı

İstanbul Taksim'de yapımı devam eden ve yüzde 90'ı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) dış cephesine önce cam sonrasında da led ışık tesisatı döşendi. Yüzde 90'ı tamamlanan AKM'nin iç kısmındaki çalışmaların da kısa süre sonra tamamlanacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'deki çalışmalar sona doğru yaklaşıyor. Yapımı devam eden AKM'nin kaba inşaatının ve küre sahnesinin tamamlanmasından sonra binanın Taksim Meydanı'na bakan dış cephesinin camları ve camın yüzeyine led aydınlatma panelleri monte edildi. Taksim Meydanı'ndan gözüken dış cephe yapımının yüzde 75'i tamamlanan AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından sık sık denetlenen AKM'nin son günlere kadar çalışmalarında büyük aşama kaydedip yüzde 86'dan yüzde 90'a kadar tamamlandığı görüldü.