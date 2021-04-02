Alanya'da ölen kadın doktora hüzünlü veda

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aliye Aydoğan, geçirdiği beyin kanamasının ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yoğun Bakım Servisinde tedaviye alınmıştı. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Aydoğan yaşamını kaybetmişti.

Kadın doktor için bu sabah ALKÜ Hastanesi bahçesinde yapılan törene kadın doktorun eşi ALKÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr Hüseyin Lakadamyalı ve hastane çalışnalatı katıldı. yapılan duanın ardından helallık alındıktan sonra çalıştığı işyerinde de dua okunduktan sonra Cuma namazına mütakip Gürses camısinde kılınacak cenaze namazından sonra Aile mezarlığına defnedilecek.

ORGANLARI UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİ



ALKÜ EAH yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, Aydoğan'ın organlarının ailesi tarafından bağışlanma kararı verdiği belirtilmişti. Ancak Antalya Organ Nakil Merkezi Bilim Kurulu tarafından hastada sepsis ve çoklu organ yetmezliği geliştiği için organ bağışını uygun görmediği belirtildi