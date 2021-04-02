Alanya'da pazarda başına şemsiye düşen kadın yaralandı

Olay, saat 13.30 sıralarında eczacılar sokak üzerinde kurulan cuma pazarında meydana geldi. Pazarda oğluyla birlikte alışveriş yapan kadın Emine Cengiz'in başına, bilinmeyen bir nedenden dolayı şemsiye düşmesi sonucunda başından yaralandı. Pazarda görevli. Alanya Belediyesi Zapıta memuru tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verdi.



112 Sağlık ekipleri başından yaralanan kadın Emnine Cengiz'e ilk müdahele olay yerinde yaptıktan sonra. ALKÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.