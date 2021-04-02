Araç 100 metreden denize uçtu: 1 ölü

Zonguldak'ta bir araç yaklaşık 100 metreden denize uçarken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kapuz Mahallesi Tersane mevkiinde bir aracın denize uçtuğu ihbarının verilmesinin ardından olay yerine, 112 Acil Servis, AFAD, polis ekipleri ile Sahil güvenlik botu sevk edildi.

Olay yerinde ekiplerin çalışması sonucunda plakası belli olmayan doblo marka araçta bulunan bir kişinin cesedi kıyıya çıkarılırken, cesedin Cafer Aygün'e (62) olduğu öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen kaza sonucunda araçta başka kimsenin olup olmadığı belli olmazken, Sahil Güvenlik ve balık adamlar tarafından denizde arama yapılırken, AFAD ve polis ekipleri tarafındanda kıyı da arama çalışmaları yapıyor.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, kazayı haber alan kazazede yakınları olay yerine geldi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.