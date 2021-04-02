Arkadaşına sinirlenip intihara kalkıştı! Balkondan atlayan genç kız ağır yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de telefonda konuştuğu arkadaşı ile tartıştığı ileri sürülen 15 yaşındaki Gülcan B., üçüncü kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Sert zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Gülcan B.'nin yere düştüğünü gören bir otomobil sürücüsü, genç kızı hastaneye götürdü. Yoğun bakıma alınan Gülcan B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen 15 yaşındaki Gülcan B., telefonda konuştuğu bir arkadaşı ile tartışmaya başladı. Bu esnada sinir krizine giren genç kız, hırsını alamayınca evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kendini balkondan aşağı atan genç kız sert zemin üzerine düşerek ağır yaralandı. Gülcan'ın yere balkondan atladığını fark eden ailesi evlerinden çıkarak sokağa döküldü.

SÜRÜCÜ YARDIMINA KOŞTU



Bu esnada cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsü, genç kızın yere düştüğünü fark ederek yardımına koştu. Sürücü ailesinin yardımıyla genç kızı aracına bindirerek Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan genç kızın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.