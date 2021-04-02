Aytemiz Alanyaspor'ın yeni tesisi için proje sunumu yapıldı

Canfen İnşaat'ın genel müdürü Caber Nacar'ın yaptığı sunuma Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve diğer protokol üyeleri ile kurum temsilcileri katıldı.

AVRUPA STANDARTLARINDA BİR TESİS

Proje hakkında ayrıntılı bilgi veren Canfen İnşaat Genel Müdürü Caber Nacar, "123 bin metrekarelik alana Aytemiz Alanyaspor'un, antrenman, konaklama ve kamp ihtiyacını karşılamak amacıyla Avrupa standartlarında bir tesis projelendirilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen projemizin yapımı Caba İnşaat firmamız tarafından devam etmektedir. Bu projeyi inşallah şehrimize ve takımımıza kazandırmaktan onur duyacağız" dedi.

"İNŞALLAH ALANYA İÇİN GÜZEL BİR TESİS OLACAK"

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Tesisimizin temeli 2 yıl önce atılmıştı. Hafriyat işinde önemli bir yol alındı. Daha sonra duraklama dönemi oldu. Pandemi dönemine de girildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in de çok ciddi bir rahatsızlığı oldu. Buradan kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu tesisin biran önce tamamlanmasını onun da çok istediğini biliyorum. Kendisi bugün aramızda yok ama temsilcileri var. Amacımız bu tesisin hızlı bir şekilde bir yıl içinde bitirilmesidir. Alanya hepimizin. Alanyaspor da hepimizin kırmızı çizgisi. İnşallah Alanya için çok güzel bir tesis olacak" diye konuştu.